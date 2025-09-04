Capturan a alias “Milton” homicida de líder social en el Catatumbo

Capturan a homicida de líder social en el Catatumbo. / Foto: Tomada de @DirectorPolicia en X.

Catatumbo

En un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades de Reino Unido, fueron capturados cuatro hombres señalados de pertenecer a la compañía móvil “Jacobo Arenas” de las disidencias de alias Calarcá.

Según lo informó el general Carlos Triana, director de la Policía, entre los capturados está Leopoldo Páez Moreno, alias “Milton”, quien sería el segundo cabecilla de la compañía móvil de esta organización criminal.

Alias “Milton”, según las autoridades, “era el responsable de coordinar acciones terroristas, desplazamiento forzado y homicidios selectivos en la región del Catatumbo”.

Dentro de las víctimas de esta persona, está el del líder social Pedro María Ropero, integrante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hecho perpetrado en enero pasado en el municipio de Tibú, en Norte de Santander.

¡𝗖𝗔𝗘 𝗛𝗢𝗠𝗜𝗖𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗟𝗜́𝗗𝗘𝗥 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗣𝗘𝗗𝗥𝗢 𝗠𝗔𝗥𝗜́𝗔 𝗥𝗢𝗠𝗘𝗥𝗢! En Cúcuta, Ibagué y Sevilla, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia, en coordinación con autoridades del Reino Unido, capturó a Leopoldo Páez… pic.twitter.com/o5Oong6x4L — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 4, 2025

El general Triana indicó además que “con los demás capturados, requeridos por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego, el cabecilla también controlaba rutas del narcotráfico”.