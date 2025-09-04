Extorsión contra empresarios en Cúcuta, deja en jaque el consumo de cerveza en zona de frontera

Cúcuta

Las altas sumas de dinero que estaría exigiendo el ELN a las empresas distribuidoras de bebidas gaseosas y cervezas en zona de frontera, tiene en jaque a los empresarios de Asobares en Cúcuta.

W Radio pudo conocer que, teniendo en cuenta las acciones violentas del ELN contra estas empresas y que ha concluido en la quema de cuatro camiones distribuidores, no se ha podido surtir de cerveza a los bares, restaurantes, tiendas y supermercados del Área Metropolitana de Cúcuta.

Los hechos se han presentado, cuando los vehículos adelantaban ruta en el Área Metropolitana de Cúcuta. Según la Segunda División del Ejército Nacional, el Frente de Guerra Urbano Nacional Camilo Torres Restrepo, del ELN, sería el responsable de las exigencias millonarias a los empresarios distribuidores de bebidas en frontera y ante la negativa de pago, se habría desencadenado en estas acciones violentas.

El pasado miércoles 27 de agosto se presentó el primer hecho, en la Y Astilleros, contra una empresa transportadora de cervezas.

Al siguiente día, jueves 28 de agosto, se registró el segundo hecho en el anillo vial occidental, muy cerca al puente internacional Atanasio Girardot, contra un camión transportador de gaseosas.

El tercer hecho se presentó el pasado sábado 30 de agosto, en el barrio La Parada de Villa del Rosario, contra un camión transportador de cervezas.

Finalmente, este lunes 1 de septiembre se presentó el cuarto hecho contra un camión transportador de gaseosas, en San Cayetano.

Tras este último hecho, las autoridades lograron identificar a los hombres que incineraron el último camión y en un operativo conjunto entre el grupo GAULA del Ejército y la Policía, y en un operativo para dar con sus capturas, se dio la muerte de uno de los delincuentes y la captura de otro, así como la incautación de tres motocicletas y dos armas cortas.