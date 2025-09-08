¿Cómo evitar estafas con criptomonedas? Experto dio consejos
Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de estafas piramidales.
Criptomoneda: FOTO: ROMAIN COSTASECA/Hans Lucas/AFP via Getty Images
Este lunes, 8 de septiembre, el Abogado y presidente de AsoBlockchain, Camilo Suárez, estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio y habló sobre el dinero digital y como evitar caer en estafas.
¿Qué es AsoBlockchain?
De acuerdo con Suárez, AsoBlockchain es una entidad sin ánimo de lucro en la que se reúnen amantes de la tecnología y de las criptomonedas, con el objetivo de ayudar a las personas a evitar fraudes relacionados con el dinero digital.
¿Cómo no caer en las estafas?
El experto afirmó que en el año 2024 se realizó un estudio y se identificó que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de estafas piramidales, es por eso que para evitar caer en este tipo de estafas es importante educarse mucho del tema. Algo que desde AsoBlockchain promueven.
“Las criptomonedas son el futuro, pero hay que educarse antes de hacer inversiones”, afirmó.
Asimismo, mencionó que algo fundamental es conocer la historia de las criptomonedas y al fundador de la ‘cripto’.
“Recordemos que cualquier persona puede crear una criptomoneda”, apuntó.
Escuche la entrevista completa:
