¿Cómo saber cuánto dinero ha movido en Nequi durante 2025? Paso a paso

A través de sus canales oficiales, la plataforma financiera digital Nequi, que pertenece a Bancolombia, informó que sus usuarios podrán acceder a un informe semestral en el que sus usuarios podrán tener el registro del manejado de su dinero durante 2025.

Esta herramienta se llama ‘Tu plata en 2025’ y está disponible para sus más de 25 millones de usuarios directamente en la aplicación móvil.

Según informó la entidad, en este resumen las personas podrán encontrar los montos que entraron o salieron de la cuenta para tener una “visión general de sus hábitos de uso”. Por ejemplo, las personas podrán ver en qué categorías suelen gastar dinero con más frecuencia o en qué día se hizo el mayor número de movimientos.

Adicionalmente, cada usuario tendrá un “perfil” asignado de acuerdo con su comportamiento financiero, el cual puede ir de ‘Silencioso’ a ‘Leyenda’.

De acuerdo con cifras manejadas por Nequi, cada mes hay alrededor de 20,7 millones de usuarios activos del total de 25 millones que se encuentran registrados.

Tenga en cuenta que este resumen financiero no tiene costo adicional y se puede acceder a él desde cualquier teléfono celular que tenga la aplicación instalada. En este momento, el informe corresponde al periodo enero–julio de 2025, si bien, más adelante, se habilitarán más reportes periódicos con información actualizada.

¿Cómo consultar el resumen de movimientos en Nequi?

A continuación, le contamos cuáles son los pasos que debe seguir para consultar el resumen en la billetera digital Nequi. En primer lugar, debe entrar por uno de estos caminos:

Entrar a la sección ‘Sugeridos’, donde encontrará la opción ‘Tu plata en 2025’. En la sección ‘Servicios’, a través del buscador, encontrará el botón que lo lleva directamente a ‘Tu plata en 2025’. Mediante la notificación que Nequi envió a los celulares. Es importante que usted tenga habilitadas las alertas en su equipo. En la página web en Nequi, donde debe escanear con su celular el código QR que aparece al desplegar el menú que dice: ‘¿Aún no ves tu resumen? Descúbrelo aquí’.

Cuando haya entrado a ‘Tu plata en 2025’, debe elegir la opción ‘Empieza aquí’ para acceder a los detalles de su actividad.

Tenga en cuenta que su usted es un usuario que no registra muchos movimientos, el sistema posiblemente no le va a generar el resumen completo. Además, según aclara la plataforma, este informe no reemplaza los extractos oficiales ni los certificados de productos financieros, los cuales deben solicitarse por otros canales.

