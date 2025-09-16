La Policía de Venezuela detuvo a una ciudadana colombiana con 33 kilos de marihuana

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela detuvo a una ciudadana colombiana en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) por presuntamente transportar 33 kilos de marihuana, informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que el operativo se llevó a cabo en una zona del municipio José Antonio Páez, considerada, según esa institución, “estratégica por su cercanía con rutas utilizadas por redes delictivas”.

“Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país, lo que refleja el alcance de las acciones desplegadas y el compromiso institucional con la protección del territorio y la ciudadanía”, añadió.

En otro operativo, en el estado costero de Sucre (noreste) funcionarios del Servicio Policial de los Espacios Acuáticos incautaron 1.200 litros de gasolina que se destinarían presuntamente para el narcotráfico, según dijo el ministerio en Instagram.

Tras una investigación, prosiguió, se determinó que dicho combustible se iba a utilizar para “abastecer embarcaciones que suelen emplearse en el narcotráfico”.

