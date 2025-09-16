Luis Sinisterra anotó su primer gol con Cruzeiro ante Bahía: Así fue

Tras su paso por el Bournemouth de la Premier League de Inglaterra, Luis Sinisterra ya emprende su nueva aventura por Sudamérica, donde en el pasado mercado de pases, fue cedido al Cruzeiro de la Liga Brasileña, un histórico de ese país.

En su segundo encuentro por liga y tercero con el club, el nacido en Santander de Quilichao ya celebró con la camiseta de ‘la Raposa’, pues este lunes 15 de septiembre aportó un tanto clave para la victoria de su equipo 2-1 ante Bahía.

Como visitante en el Arena Fonte Nova de Salvador, Bahía se puso en ventaja al minuto 66 con gol de Jean Lucas y once minutos después, al minuto 77, Sinisterra se encargaría de igualar el marcador.

Tras una gran jugada colectiva, Matheus Pereira remató con la zurda y el balón golpearía en el palo izquierdo, quedando para Sinisterra que no desaprovecharía y la mandaría al fondo de la red para realizar su primer gol con Cruzeiro.

Finalmente, al minuto 86, Gabriel Barbosa, ‘Gabigol’, haría el gol del triunfo gracias a una asistencia de William Furtado.

Observe el primer gol de Luis Sinisterra con Cruzeiro:

Escuche W Radio en vivo aquí: