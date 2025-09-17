Dirigente cafetero vallecaucano murió durante evento público en Tuluá

Tuluá

Al finalizar su intervención en el evento del proyecto Valle Café, realizado en la Casa de Retiro La Umbría, en Tuluá, el dirigente cafetero Camilo Restrepo, representante del Departamento del Valle del Cauca ante el Comité Directivo Nacional de la Federación Nacional, sufrió un colapso inesperado.

Los asistentes, entre ellos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, intentaron auxiliarlo, pero murió de manera inmediata. Preliminarmente, se indicó que Restrepo sufrió un paro cardiaco.

Restrepo llevaba más de cuatro décadas en el gremio cafetero, que lo destacó por su compromiso y liderazgo.

A través de su cuenta de X, la mandataria lamentó la partida del dirigente, expresó un mensaje de solidaridad y fortaleza a su familia, al gremio y a sus seres queridos, y recordó que minutos antes habían conversado con Restrepo sobre la dignidad que merece el sector y sobre su sueño de incluir una pepa de café en el video del himno del Valle como símbolo del profundo amor que sentía por su tierra.