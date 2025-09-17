“Es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad”: Naciones Unidas sobre sentencia de la JEP

El Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, aseguraron que la imposición de las primeras sentencias de la JEP a los ex comandantes de las desaparecidas Farc, constituyen un paso hacia la consolidación de la Paz.

“Las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación. El modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición”, señaló el organismo en un comunicado.

Para Naciones Unidas es crucial que se mantenga el compromiso para el cumplimiento de las sentencias, por parte de las personas sancionadas, así como del Gobierno, “Reconociendo este avance, es crucial que las sanciones se implementen a cabalidad y que las personas sancionadas continúen manteniendo su compromiso con la justicia y la paz, como esperan las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional. Así mismo, es fundamental que el Gobierno garantice las condiciones para la implementación de estas sanciones, incluidos los recursos financieros y la seguridad”.

Por último, el sistema de Naciones Unidas señaló que continuará apoyando la labor de la JEP, en el marco de su compromiso de acompañar a Colombia en la implementación del Acuerdo Final de 2016.