¡Inscríbase! MINTIC lanzó cursos de tecnología gratuitos con certificado internacional: Plazos y más

Con el compromiso del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de fomentar la formación digital y ampliar la base de personas con conocimientos tecnológicos, se abrieron las inscripciones para cursos cortos que están disponibles para personas mayores de 14 años.

El MinTIC ofrece estos cursos a las personas que deseen ampliar sus habilidades digitales para su futuro. Estos cursos de alto nivel están enfocados en temas de amplia demanda en el sector laboral.

En esta ocasión, a través la iniciativa AvanzaTEC, a los interesados en los cursos se les garantizará que los contenidos estarán actualizados y con aval de empresas de nivel internacional como:

Google, Microsoft, Huawei, Oracle, IBM, Cisco, ESRI, Ericsson, Fortinet, Fundación Telefónica Movistar, Tecnológico de Monterrey, Cambridge University, Intelligent Training y Books & Books.

¿Cuáles son las temáticas de los cursos?

Inteligencia artificial

Ciberseguridad

Programación

Computación en la nube

Analítica de datos

Geotecnología.

Requisitos para acceder de los cursos de AvanzaTEC

Tener nacionalidad colombiana o situación regularizada en el país.

Contar con un dispositivo y acceso a internet.

Tener una cuenta propia, personal y activa de correo electrónico.

Estar inscrito con toda la información diligenciada en el portal.

Estar atento a las fechas establecidas en el cronograma de actividades del programa.

Plazo para inscribirse

De acuerdo con el portal web del Ministerio de las TIC, los interesados tendrán plazo hasta el 30 de septiembre para inscribirse gratis en cursos de tecnología con certificados internacionales.