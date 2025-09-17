Papa León XIV expresó solidaridad a población de Gaza, obligados por la fuerza a dejar su tierra

El papa pidió que cese el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado en Gaza. Foto: Getty Images.

El papa León XIV expresó este miércoles su “profunda solidaridad” al pueblo palestino en Gaza “que sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras”, en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada ante miles de personas en la plaza de San Pedro.

“Ante el Señor omnipotente que dijo: ‘No matarás’ y ante toda la historia de la humanidad digo que toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida”, agregó.

Y entonces renovó su llamamiento para que se produzca “un alto el fuego, la liberación de los rehenes, una solución diplomática negociada y el pleno respeto del derecho internacional humanitario”.

Este martes, el pontífice estadounidense, que tiene también pasaporte peruano, había llamado al párroco de la única iglesia católica de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, para informarse de la situación tras la ofensiva terrestre que comenzó Israel en las últimas horas.

Romanelli confirmó al papa que “la parroquia sigue ayudando a las aproximadamente 450 personas que se han refugiado allí y a quienes acuden a ellos, distribuyendo comida y agua y manteniendo abierta la farmacia interna”

“También se continúan las actividades con los niños y los jóvenes y la asistencia a los ancianos y los enfermos, a pesar de la intensificación del conflicto”, informó el sacerdote al papa.

Ante la situación, el papa expresó su preocupación y aseguró al padre Gabriel y a todos los que acuden a la parroquia su cercanía y sus oraciones, informó la oficina de prensa del Vaticano

