Petro propuso al BanRep ser el único comprador de oro: “Acabaría financiación de grupos ilegales”

El presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de su cuenta en la red social X, se refirió a las rentas de los grupos armados por cuenta de las economías ilícitas.

El mandatario ante el escenario que se plantea en el país reveló una propuesta para que sea aceptada por el Banco de la República.

El presidente Petro aseguró que la economía ilícita del oro le da más dinero a los grupos armados que la cocaína. Por eso, propuso al Banco de la República “volver a ser la única entidad compradora mediante reforma constitucional. Se acabaría la financiación a los grupos ilegales y llegarían los impuestos a las regiones auríferas”.

Hoy la economía ilícita del oro le da más dinero a los grupos armados que la cocaína.



Le propongo al Banco de la República volver a ser la única entidad compradora mediante reforma constitucional.



Se acabaría la financiación a los grupos ilegales y llegarían los impuestos a las…

Además, afirmó que en las investigaciones judiciales sobre narcotráfico en Colombia no aparece evidencia de un “Cartel de los Soles”. Por eso, enfatizó en que la cocaína que llega a Venezuela por Apure proviene del centro del país, pues en Arauca no hay cultivos de hoja de coca.

El presidente añadió que en el Catatumbo la droga es manejada por grupos armados que se fortalecieron tras el cierre de la frontera. “Hoy ya tenemos más de 5.000 hectáreas en proceso de erradicación voluntaria, existe un proceso de paz con zona de concentración ya acordada”.

Sobre el Tren de Aragua, aseguró que en Colombia han sido capturados decenas de integrantes, pero aclaró que se trata de migrantes excluidos dedicados a delitos comunes, no de un grupo terrorista, por lo que propuso políticas de inclusión juvenil enfocadas en población migrante como alternativa para reducir la violencia.