Que me cite a un debate de control político entonces: MinEducación tras choque con Catherine Juvinao

El ministro de Educación, Daniel Rojas, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y habló sobre el choque que tuvo con la representante Catherine Juvinao en los pasillos del Congreso por los recursos para otorgar subsidios a los usuarios del Icetex.

En un principio, Rojas fue enfático en mencionar que no se fue del recinto de mala manera, sino que el debate ya había acabado.

“Todo el mundo se retiró, yo me fui a almorzar y la representante y sus camarógrafos se fueron detrás mío, desde la salida del recinto estaba furiosa porque minutos antes había tenido otro encontrón”, contó.

En el video publicado en redes sociales, Juvinao señaló que el ministro Rojas no respondió a sus preguntas sobre si en el Presupuesto General de la Nación para el año 2026se incluirán los recursos para los subsidios para los beneficiarios del Icetex de estratos 1, 2 y 3.

Ante esto, el MinEducación explicó que pese a que era un debate de presupuesto y ejecución, la representante hizo preguntas que no tenían nada que ver con este tema y se le respondieron sin problema.

Asimismo, detalló que le han enviado varios derechos de petición, los cuales “han sido resueltos”.

Incluso, reveló que esta tarde él mismo le dijo que lo citara a un debate político, porque no es la primera vez que lo persigue de esta manera.

“La invité a almorzar y no quiso. Debemos dar ejemplo de paz y estas no son las formas”, afirmó.

¿El Gobierno Nacional quiere acabar con el Icetex?

Según dijo el ministro Rojas, al Gobierno no le gusta que por el derecho a la educación superior un joven tenga que endeudarse. “Buscamos es que entren totalmente gratis a la educación superior pública”, dijo.

Sin embargo, dijo ser consciente de que el sistema mixto de público y privado no llegará pronto, por lo que sabe que hay estudiantes que tienen una opción de solicitar estos créditos.

Es por eso que, reveló: “Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para cubrir los subsidios de tasas de interés”.