Santa Marta será sede del Abierto de Natación recreacional más importante de Colombia

La natación aguas abiertas se tomará la celebración de los 500 años de Santa Marta los próximos 25 y 26 de octubre de 2025. La ciudad será sede del Open Swimmers, la competencia para nadadores recreativos más importante de Colombia en el último trimestre del año y la cual les permitirá a los competidores disfrutar del deporte al aire libre, promover hábitos de vida saludable y celebrar la conexión con el mar.

El Open Swimmers 2025 tendrá como escenario las playas de Bello Horizonte, situadas al occidente de la ‘bahía más linda de América’ un entorno natural ideal para nadadores de todos los niveles. El certamen está diseñado como una experiencia recreativa, orientada al disfrute, la seguridad y el compañerismo, fomentando la participación de nadadores aficionados, clubes deportivos y familias.

“¡Gracias por creer en este sueño! Esta quinta versión de nuestra competencia de aguas abiertas se celebra en el marco del aniversario de los 500 años de fundación de la ciudad de Santa Marta, ciudad que nos abre sus puertas y sus mares para darle la bienvenida a deportistas de todo el país y el exterior”, fueron las palabras de Juan Guillermo Ruiz, representante de Ruiz Troncosos Sports, empresa organizadora.

Le puede interesar: FIFA repartirá $355 millones entre todos los clubes que cedan jugadores al Mundial 2026

El Open Swimmers 2025 se realizará en cinco distancias adaptadas, brindándole a todos los participantes diferentes alternativas con base a su capacidad de resistencia en el agua, siendo estas: 750 metros, 2.5 kilómetros, 5 kilómetros, 7.5 kilómetros y 10 kilómetros. La organización dispone de medidas de seguridad que incluyen embarcaciones de apoyo, presencia de personal de primeros auxilios y señalización adecuada del recorrido.

“Cada día Santa Marta reafirma su condición de epicentro de grandes eventos. Iniciativas como el Open Swimmers Seguros del Estado muestran que aquí convergen deporte, naturaleza y hospitalidad, y confirman que estamos preparados para recibir experiencias de talla nacional e internacional. Desde la administración de nuestro alcalde Carlos Pinedo, seguiremos trabajando por generar garantías para que se continúen realizando estos eventos en la ciudad”, señaló Carlos Jaramillo Ríos, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Distrito.

El Open Swimmers 2025 es la ventana ideal para exhibir a Santa Marta como una gran alternativa en turismo deportivo, pues de momento hay nadadores amateurs de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos, México y Colombia, quienes aportarán al crecimiento de la economía local, activando sectores como el hotelero, gastronómico, manufacturero, entre otros.

Escuche W Radio en vivo aquí: