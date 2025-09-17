Ciudades

Vuelve y juega: Hombre atacó a palomas ubicadas en uno de los parques de Ocaña, Norte de Santander

Diez de estas aves fueron degolladas durante las últimas horas.

En Ocaña, buscan a hombre que mató varias palomas en un parque. / Foto: Tomada de video redes sociales.

Ocaña

Nohora Pinto, abogada y animalista de Ocaña, hizo un llamado a las autoridades para que se adelante el debido proceso contra un hombre, que volvió a aparecer en ese municipio, para degollar a las palomas que se encuentran en uno de los parques.

“En esta oportunidad fueron atacadas diez palomas. Tengo conocimiento que en los días anteriores fueron una o dos palomas la atacadas” dijo la jurista.

Detalló que “este hombre aparece, misteriosamente, se sube a las palomeras y empieza con sus dientes a arrancarle la cabeza a las palomas. Cuando ocurrió esto había bastante gente en el parque, llamaron a la policía para que lo capturaran”.

Recordemos que cuando se dio este primer ataque, se indicó que esta persona es un paciente psiquiátrico, hecho que lo convertiría en una persona inimputable.

El único ente que puede determinar si es inimputable o no es la Fiscalía mediante su investigación, se le tiene que hacer un examen con psiquiatría para que ellos determinen esto”, indicó Pinto.

