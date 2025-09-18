Asesinan con arma blanca a una mujer de 62 años en Montería, Córdoba

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz, confirmó la muerte de una mujer de 62 años, quien fue atacada con arma blanca en la tarde del pasado 17 de septiembre en la capital de Córdoba.

“La mujer fallece en el hospital de la ciudad de Montería. El caso inicia sobre el mediodía, cuando esta persona solicita ayuda por voces de auxilio; la comunidad la auxilia debido a que presentaba una lesión a la altura del cuello, la cual fue causada por arma blanca”, sostuvo el uniformado.

Además, el coronel Ruiz informó que el caso es materia de investigación para esclarecer lo ocurrido y capturar al responsable.

Con este lamentable hecho, ya son 10 las mujeres asesinadas en lo que va corrido del año 2025 en Córdoba. Montería lidera el listado de municipios con tres desafortunados casos.