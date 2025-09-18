Capturado cabecilla del Frente 57 Yaír Bermúdez

El Ejército le propinó un golpe estratégico a las redes de apoyo al terrorismo, con la captura de alias ‘Tito’, cabecilla principal de la red de apoyo al terrorismo (RAER), del GAO-r Frente 57 Yaír Bermúdez, junto a tres integrantes identificados como alias ‘Virgelio’, alias ‘Rodolfo’, detenidos en las veredas La Marina y San José de Las Hermosas, municipio de Chaparra, además de alias ‘Orlando’, quien ya se encontraba privado de la libertad y recibió nuevas imputaciones por parte de las autoridades competentes.

Esta comisión estaría ubicada en el sur del Tolima. Alias ‘Tito’, desde el año 2024, habría ejecutado acciones ilegales como extorsiones en los municipios de Chaparral, Roncesvalles, Rioblanco y Planadas.

Presuntamente, ‘Tito’ era el responsable de coordinar los movimientos logísticos de la estructura armada en el corregimiento de Las Hermosas, Chaparral, y en Roncesvalles. En el presente año, habría sido designado como cabecilla de la RAER de dicha comisión.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de concierto para delinquir agravado, con fines de extorsión.