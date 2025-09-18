Fueron desmantelados once laboratorios ilegales de coca en el sur del Meta

El Ejército destruyó diez laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y un megalaboratorio de clorhidrato de cocaína, en zona rural del municipio de Puerto Rico, Meta.

Estas infraestructuras pertenecían a la Estructura Marco Aurelio Buendía, del Bloque Jorge Suárez Briceño.

El megalaboratorio contaba con una capacidad logística instalada en diez estructuras de madera, donde se producían aproximadamente 1500 kilogramos mensuales de esta sustancia, con un valor estimado de más de 30.000 millones de pesos.

En el lugar se encontraron diversos equipos y maquinaria, entre ellos: