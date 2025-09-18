En 2025 se han incautado 700 toneladas de cocaína en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló el histórico de las cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de las Naciones Unidas, las cuales denotan que del 2020 al 2021 se registró un aumento de 61.475 hectáreas de cultivos ilícitos, es decir un crecimiento del 43%.

Luego, al cierre de 2022, los cultivos ilícitos aumentaron en 13%, pasando de 204.257 en 2021 a 230.028 en 2022 y, finalmente, se evidenció un aumento de 9.8% para 2023.

En solo 2025, las fuerzas de seguridad de Colombia han incautado:

700 toneladas de cocaína -el equivalente a 450 millones de dosis-.

64 toneladas de pasta base de coca.

Se han destruido 4.570 infraestructuras dedicadas al procesamiento de drogas.

En cuanto al delito de terrorismo, el ministro señaló que corresponde a “una respuesta cobarde y desesperada -por parte de los criminales- debido a las acciones de la Fuerza Pública que hemos realizado”, y admitió que para contrarrestar se necesita fortalecer las capacidades de inteligencia, así como aumentar las herramientas tecnológicas, con el propósito de poder anticipar dicha amenaza, la cual en 2025 registra 199 eventos, ocurridos en su mayoría en Huila, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

Finalmente, el ministro Pedro Sánchez señaló que en lo corrido del año las afectaciones a la fuerza pública registran un total de 523 uniformados heridos y un saldo de 133 asesinados.