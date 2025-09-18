MinEnergía asegura que no habrá ningún tipo de racionamiento en octubre

El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que expidió la Resolución 40418, con la cual adoptó medidas para garantizar el abastecimiento de gas natural y de energía eléctrica en todo el país durante el mantenimiento programado que tendrá la regasificadora de Cartagena (SPEC LNG) durante el 10 y 14 de octubre.

Ante el escenario, el titular de esa cartera, Edwin Palma, explicó: “El ministerio, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del sector, estableció un orden de prioridad en la atención de la demanda y fijó lineamientos para la comercialización y disponibilidad del gas, con el fin de mantener la estabilidad del sistema energético nacional”.

Así mismo, con la resolución en mención se aseguró que junto al Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas) se realizará un monitoreo permanente de la situación en donde habrá participación de los agentes del mercado y las autoridades competentes, garantizando el suministro de los energéticos durante el mantenimiento de la regasificadora.

El MinEnergia dejó claro que con las medidas mencionadas se asegura la atención de la demanda esencial de gas natural tanto para usuarios residenciales, pequeños comercios, estaciones de compresión, gas natural vehicular, refinerías y del servicio de energía eléctrica en el área Caribe 2.

Se debe recordar que la información entregada por el MinEnergía se dio como respuesta a la advertencia que se generó desde el Centro de Despacho de XM, que es el operador del mercado de energía de Colombia, el cual advirtió que en octubre podría presentarse un racionamiento de energía, debido al mantenimiento de la regasificadora de Cartagena, explicando que con dicho mantenimiento el país no contará con toda la disponibilidad de gas para atender la demanda de las regiones que se abastecen de la generación térmica de las plantas Termobarranquilla, Termoflores y Termocandelaria.

Según la advertencia generada la región impactada con la posibilidad de un racionamiento sería Caribe 2 que hace referencia a La Guajira, Magdalena Bolivar, Cesar y Atlántico.