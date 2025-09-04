Gobierno no usaría a Ecopetrol para importar gas desde Venezuela
El ministro de Energía aseguró que no se necesita a Ecopetrol para importar gas desde Venezuela. La afirmación fue confirmada por la presidenta de la Junta Directiva de la estatal, quien explicó que la acción podría darse a través de otras empresas.
Luego que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunciará que el Gobierno espera importar gas de Venezuela antes de finalizar el 2025, la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, aseguró que esa ecuación no es posible.
Al ser indagada sobre ese tema, la alta ejecutiva dijo: “No, Ecopetrol no puede importar gas de una compañía pública de Venezuela por las sanciones que le impondría Estados Unidos a Ecopetrol”.
Ante ese escenario, el ministro Palma aseguró a través de su cuenta de X que para traer gas desde Venezuela no se necesita a Ecopetrol, dejando claro que la opinión de la presidenta, Mónica de Greiff, es una muestra de la independencia y fortaleza del gobierno corporativo de la estatal.
Agregó que Ecopetrol, a pesar de ser la empresa más importante de Colombia, sigue siendo un actor más del mercado.
Frente a esas palabras, al ser consultada, la nueva timonel de la Junta Directiva de Ecopetrol confirmó que la importación desde Venezuela en un caso hipotético podría generarse desde otras compañías que estén inscritas en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Esto desde luego, restaría importancia a las sanciones interpuestas por el país norteamericano sobre Venezuela.
En sus declaraciones para W Radio, la presidenta Mónica de Greiff, añadió “No Ecopetrol es solo un agente más del mercado, otras compañías no inscritas en bolsa podrían importar”.