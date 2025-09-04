Gobierno no usaría a Ecopetrol para importar gas desde Venezuela

Luego que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunciará que el Gobierno espera importar gas de Venezuela antes de finalizar el 2025, la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, aseguró que esa ecuación no es posible.

Al ser indagada sobre ese tema, la alta ejecutiva dijo: “No, Ecopetrol no puede importar gas de una compañía pública de Venezuela por las sanciones que le impondría Estados Unidos a Ecopetrol”.

Ante ese escenario, el ministro Palma aseguró a través de su cuenta de X que para traer gas desde Venezuela no se necesita a Ecopetrol, dejando claro que la opinión de la presidenta, Mónica de Greiff, es una muestra de la independencia y fortaleza del gobierno corporativo de la estatal.

Agregó que Ecopetrol, a pesar de ser la empresa más importante de Colombia, sigue siendo un actor más del mercado.

Diana, Ecopetrol, aunque nuestra principal empresa, es un agente más del mercado, una empresa más. Eso demuestra la independencia de la compañía frente al gobierno. La fortaleza de su gobierno corporativo. Para traer gas de Venezuela NO SE NECESITA A ECOPETROL. https://t.co/iGnZsAYg6E — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) September 4, 2025

Frente a esas palabras, al ser consultada, la nueva timonel de la Junta Directiva de Ecopetrol confirmó que la importación desde Venezuela en un caso hipotético podría generarse desde otras compañías que estén inscritas en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos. Esto desde luego, restaría importancia a las sanciones interpuestas por el país norteamericano sobre Venezuela.

En sus declaraciones para W Radio, la presidenta Mónica de Greiff, añadió “No Ecopetrol es solo un agente más del mercado, otras compañías no inscritas en bolsa podrían importar”.