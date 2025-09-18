Internacional

Macron dice a Israel que sería “injusto e irreponsable” anexionarse Cisjordania

El presidente fue preguntado por la posibilidad de que Israel se anexione este territorio palestino, afirmó que es “totalmente contraproducente” incluso para el propio Israel.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. FOTO: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP vía Getty Images

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. FOTO: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP vía Getty Images / LUDOVIC MARIN

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que sería “injusto e irresponsable” que Israel se anexionara Cisjordania como respuesta al reconocimiento por algunos países del Estado palestino, y que supondría la “mejor prueba” de que la intención de su Gobierno no es desmantelar a Hamás, sino “eliminar la posibilidad de los dos Estados y negar el derecho del pueblo palestino a vivir en paz”.

En una entrevista al canal israelí 12 emitida este jueves 18 de septiembre, el presidente galo fue preguntado por la posibilidad de que Israel se anexione este territorio palestino -ya ocupado por las fuerzas israelíes- y afirmó que es “totalmente contraproducente” incluso para el propio Israel.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad