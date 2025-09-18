Macron dice a Israel que sería “injusto e irreponsable” anexionarse Cisjordania

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que sería “injusto e irresponsable” que Israel se anexionara Cisjordania como respuesta al reconocimiento por algunos países del Estado palestino, y que supondría la “mejor prueba” de que la intención de su Gobierno no es desmantelar a Hamás, sino “eliminar la posibilidad de los dos Estados y negar el derecho del pueblo palestino a vivir en paz”.

En una entrevista al canal israelí 12 emitida este jueves 18 de septiembre, el presidente galo fue preguntado por la posibilidad de que Israel se anexione este territorio palestino -ya ocupado por las fuerzas israelíes- y afirmó que es “totalmente contraproducente” incluso para el propio Israel.

Noticia en desarrollo...

