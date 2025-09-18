Ofrecen $50 millones de recompensa por triple homicidio en zona rural de Cali

Cali

La Alcaldía de Cali y la Policía ofrecieron hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables se asesinar a tres hombres en el corregimiento La Buitrera, zona rural de la ciudad.

Las víctimas, de 29, 30, 34 años, fueron atacadas a disparos al interior de una camioneta. Dos de ellas murieron en el lugar, mientras que la tercera alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

“Varias unidades de la policía nacional, nos trasladamos al lugar de los hechos, avanzamos de manera conjunta con el cuerpo técnico de investigación en los actos urgentes, en los actos investigativos para esclarecer este hecho”, señaló el generar Henry Yesid Bello, comandante de la Policía de Cali.

Este caso se suma a otros cinco asesinatos registrados en la ciudad en las últimas 24 horas, entre ellos el crimen de un ciudadano en el barrio Meléndez. En este hecho, las autoridades capturaron a tres presuntos responsables que se movilizaban en un vehículo, a quienes además les incautaron varias armas.