Triple homicidio sacude el corregimiento La Buitrera de Cali

Los hechos ocurrieron en el corregimiento La Buitrera, zona rural de Cali.

Cali

En el corregimiento La Buitrera, de Cali, en vía pública, se registró el homicidio de tres hombres de 30, 34 y 35 años que fueron atacados con arma de fuego cuando se encontraban dentro de una camioneta.

Dos de las víctimas fallecieron en el sitio y la tercera alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, donde murió minutos después.

Hasta el momento las autoridades no han establecido si los disparos provinieron desde el mismo vehículo o desde otro punto de la zona, por ahora, adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Además de este triple homicidio, en Cali se registraron cinco crímenes más en las últimas 24 horas, en hechos aparentemente aislados, registrados en distintos sectores de la ciudad.