Gobernadora del Valle se desliga del nombramiento de la nueva MinTIC

Valle del Cauca

Frente a las versiones sobre un supuesto respaldo de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Carina Murcia Yela, del partido de la U, la mandataria se desligó de cualquier relación con su nombramiento.

Murcia, quien reemplaza a Julián Molina, se venía desempeñando como viceministra de Transformación Digital en la cartera.

Lea también: Presidencia publicó la hoja de vida de Yeimy Carina Murcia como nueva MinTIC

Aunque algunos sectores señalaron que se trataría de otra cuota política de la gobernadora, esta enfatizó que no tuvo participación ni influencia alguna en la decisión.

La aclaración de la mandataria se da en medio de la tensión política que atraviesa con el presidente Gustavo Petro, quien la acusó recientemente de irregularidades en el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Además, cabe recordar que el ministro del Interior, Armando Benedetti, reconoció la existencia de “traiciones políticas” en la elección de Carlos Camargo, como magistrado de la Corte Constitucional, lo que habría desencadenado la salida del exministro Julián Molina, aliado de la gobernadora.

Pese a este escenario político, llama la atención que el Gobierno Nacional nuevamente premia a la colectividad, en momentos en que necesita votos en la Cámara de Representantes para sus reformas. No obstante, según fuentes de la U, esta nueva cuota del partido correspondería a Saray Robayo, quien en una reunión privada habría asegurado que en la colectividad se está dando un relevo generacional, el cual habría quedado en evidencia, tras haberle ganado el pulso a Dilian Francisca Toro, con el nombramiento del presidente de la Cámara de Representantes, Julián López.

Escuche W Radio en vivo aquí: