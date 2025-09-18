Se reanudó servicio de trenes a Machu Picchu tras suspenderse bloqueo de vía por 72 horas

El servicio de trenes que llegan a la ciudadela inca de Machu Picchu se reanudó este miércoles 17 de septiembre después de que las comunidades locales suspendiesen por 72 horas los bloqueos de la vía para reclamar la entrada en operaciones del nuevo operador de los autobuses que llevan a los turistas desde el tren hasta la zona arqueológica.

La empresa Ferrocarril Transandino S. A., concesionaria de la vía férrea, anunció en un comunicado que autorizaba el reinicio del traslado de turistas desde la población de Ollantaytambo hasta Machu Picchu Pueblo, dentro todo de la sureña región andina de Cusco.

Asimismo, las empresas ferroviarias encargadas del traslado respondieron con la reanudación de su actividad.

La reanudación de la circulación de trenes se debió a la suspensión de las protestas que las comunidades locales, que aceptaron una tregua de 72 horas tras una reunión con la Defensoría del Pueblo.

En su comunicado, el Comité de Lucha de las Comunidades del Distrito de Machu Picchu, solicitó el retorno de los servicios de los trenes de turistas Perú Rail e Inca Rail y que las autoridades locales atiendan su petición de que se traslade hasta Machu Picchu Pueblo los autobuses del nuevo operador.

Tres días de bloqueo por protestas

Las protestas sucedidas en los últimos días dejaron al menos 17 heridos y alrededor de 1.500 turistas afectados por el bloqueo de la vía ferroviaria, según fuentes oficiales.

Las protestas se agudizaron después de que Perú Rail anunciase que suspendía indefinidamente el transporte a Machu Picchu pueblo de los autobuses del nuevo operador al reportar un presunto sabotaje en los vagones donde estos vehículos debían ser trasladados.

