¿Cuáles son los posibles rivales de Colombia en la Copa Davis 2026?

Luego de caer 1-3 ante Eslovaquia en Bratislava, la Selección Colombia de Copa Davis deberá disputar los playoffs del Grupo Mundial I en febrero de 2026. El objetivo será evitar el descenso al Grupo Mundial II y mantenerse en la ruta hacia los Qualifiers del próximo año.

Bajo la dirección de Alejandro Falla, el equipo nacional espera el sorteo oficial que se realizará el martes 23 de septiembre en Londres a las 5:00 de la mañana, hora de nuestro país, donde se definirá el rival y la sede de la serie.

¿Quiénes podrían ser los rivales de Colombia?

Los posibles contrincantes del equipo dirigido por Alejandro Falla se dividen en dos grupos, dependiendo de si Colombia juega como local o visitante.

Si Colombia es local, podría enfrentar a:

México

Si Colombia juega como visitante, los posibles rivales son:

Luxemburgo

Paraguay

En el caso de los siguientes rivales, la localía se definiría por un sorteo posterior, el país anfitrión tiene la posibilidad de escoger la sede y la superficie de la serie:

China

Egipto

Eslovenia

Hong Kong

Líbano

Lituania

Marruecos

Mónaco

Nueva Zelanda

Túnez

¿Cómo se define la sede?

La sede se determina por sorteo, aunque en algunos casos se considera el historial de enfrentamientos previos. Si Colombia no ha enfrentado al país en cuestión, el sorteo decidirá si juega en casa o como visitante.

¿Qué tendrá Colombia en juego durante los playoffs del Grupo Mundial I en la Copa Davis?

El ganador de la serie avanzará al Grupo Mundial I para el segundo semestre de 2026, instancia en la que viene de caer Colombia. Esto abriría la posibilidad de disputar los Qualifiers en el primer semestre de 2027. El perdedor descenderá al Grupo Mundial II, lo que implicaría un retroceso en el proceso y expectativas a futuro del equipo colombiano.

Escuche W Radio en vivo aquí: