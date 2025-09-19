Defensa Civil palestina afirmó que casi medio millón de personas huyeron de Ciudad de Gaza

Palestinos desplazados en la ciudad de Gaza el 19 de septiembre de 2025. (Foto de Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

La Defensa Civil de la Franja de Gaza indicó a AFP que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur del territorio desde finales de agosto.

“El número de ciudadanos desplazados de Gaza hacia el sur alcanzó las 450.000 personas desde el inicio de la operación militar contra Ciudad de Gaza el pasado mes de agosto”, declaró Mohamed al Mughayir, un responsable de este organismo de rescate que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás.

El ejército israelí, que multiplica los llamados a evacuar Ciudad de Gaza, dijo anteriormente a AFP que estima que “alrededor de 480.000” palestinos abandonaron el mayor núcleo urbano del territorio desde finales de agosto.

