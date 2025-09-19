Defensa Civil palestina afirmó que casi medio millón de personas huyeron de Ciudad de Gaza
El ejército israelí, que multiplica los llamados a evacuar Ciudad de Gaza, dijo que estima que “alrededor de 480.000” palestinos abandonaron el mayor núcleo urbano del territorio.
La Defensa Civil de la Franja de Gaza indicó a AFP que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur del territorio desde finales de agosto.
“El número de ciudadanos desplazados de Gaza hacia el sur alcanzó las 450.000 personas desde el inicio de la operación militar contra Ciudad de Gaza el pasado mes de agosto”, declaró Mohamed al Mughayir, un responsable de este organismo de rescate que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás.
- Le puede interesar: Donald Trump abandonó el Reino Unido y finalizó su segunda visita de Estado al país
El ejército israelí, que multiplica los llamados a evacuar Ciudad de Gaza, dijo anteriormente a AFP que estima que “alrededor de 480.000” palestinos abandonaron el mayor núcleo urbano del territorio desde finales de agosto.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles