Estos fueron los acuerdos que permitieron levantar bloqueos en dos vías nacionales de Córdoba. Foto: cortesía (suministrada).

Montería

Según comunidades indígenas, nuevos acuerdos con el Ministerio del Interior permitieron levantar los bloqueos en las rutas Montería – Planeta Rica y Montería – Arboletes (Antioquia), el pasado 18 de septiembre, donde el paso se obstaculizó por cerca de 6 horas.

Se trata de la instalación de una mesa de concertación que se realizaría los días 29 y 30 de septiembre del año 2025. “El Ministerio del Interior financiará el desarrollo de dicha mesa, donde participarán 60 delegados”, se expresó en un acta en el que firman las partes involucradas en este asunto.

Contexto en La W: Reportan bloqueos en tres rutas nacionales de Córdoba: estas serían las exigencias

Las jornadas de protesta se adelantaron de manera simultánea en departamentos como Córdoba y Cesar, donde la Organización Regional Convite Étnico, Ecológico y Social informó que habían sido motivadas por supuestos incumplimientos del Gobierno Nacional a acuerdos pactados en anteriores mesas de diálogo.