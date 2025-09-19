Flamengo ganó 2-1 a Estudiantes: buscará su clasificación a semifinales de Libertadores en Argentina

Guillermo Varela, del Flamengo, celebra tras anotar el segundo gol ante Estudiantes en el Estadio Maracaná. (Foto de Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Dieciséis segundos le bastaron al Flamengo para allanar el camino hacia las semifinales de la Copa Libertadores cuando Pedro anotó el 1-0 y se hizo inalcanzable con un segundo gol a los 8 minutos de Varela ante un Estudiantes de La Plata que aunque reprobó, al perder por 2-1 en la ida en el Maracaná, lo hizo sufrir al final del partido.

Aunque Estudiantes descontó en el minuto 90 con Guido Carrillo, que aprovechó un rebote dentro del área para batir al portero argentino Agustín Rossi, le hizo falta una mayor ambición a lo largo del encuentro para hacerle frente al Flamengo.

El Mengao, tricampeón del torneo, se mostró superior ante un rival que no pudo reponerse del impacto que significó encajar al minuto de juego el gol de Pedro, que sorprendió al portero uruguayo Fernando Muslera para el 1-0 en Río de Janeiro.

Y el equipo de Filipe Luís siguió como una tromba cuando siete minutos después Ayrton Lucas envió un centro al área que el uruguayo Guillermo Varela tomó para marcar el 2-0 ante Muslera, de 39 años, la figura de Estudiantes en el primer tiempo al atajar varios remates peligrosos.

Flamengo terminó con 10 hombres por la expulsión por doble amarilla del delantero ecuatoriano Gonzalo Plata en el minuto 82.

Estudiantes, dirigido por Eduardo Domínguez y que ha ganado cuatro veces la Copa Libertadores, intentará superar esta prueba en casa el próximo jueves 25 de septiembre y darle la vuelta al resultado, mientras Flamengo confía en que este triunfo le alcance para instalarse en semifinales.

Observe los goles de la victoria de Flamengo ante Estudiantes de la Plata por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025:

