Impulsan construcción de planta desalinizadora para garantizar agua potable a Santa Marta

Santa Marta

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, hizo una visita en la ciudad con el fin de conocer sobre la construcción de la planta desalinizadora que ampliará la disponibilidad de agua potable los samarios.

Actualmente, y de acuerdo con los análisis iniciales realizados con la ESSMAR, se necesitan asegurar al menos 600 litros por segundo adicionales para garantizar el abastecimiento de agua en los próximos años y así cubrir plenamente la demanda de los más de 500 mil habitantes. En este contexto, aprovechar el agua de mar a través de un proceso de desalinización se convierte en una solución estratégica, al tratarse de una fuente inagotable y cercana, que permitirá diversificar el abastecimiento y reducir la dependencia de los ríos y fuentes subterráneas.

Por otro lado, se revisaron las acciones de mantenimiento adelantadas en el sistema de acueducto y alcantarillado, así como en las estaciones de bombeo de aguas residuales, fundamentales para garantizar la calidad y confiabilidad de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico.