Capturados cuatro presuntos integrantes del “Clan del Golfo” en Palermo, Magdalena

Santa Marta

En un operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró la captura en el corregimiento de Palermo, Magdalena a cuatro presuntos integrantes del “Clan del Golfo”, esto en el desarrollo de la operación Agamenón. Durante el operativo también fueron incautadas seis armas de fuego y municiones durante diligencias de registro y allanamiento utilizadas presuntamente para la comisión de delitos de alto impacto.

Según las investigaciones, uno de los detenidos al parecer habría participado en un hecho donde pierde la vida un funcionario de la institución en jurisdicción del corregimiento de Palermo. Asimismo, serían los responsables de acciones violentas que se presentan por la disputa territorial de las estructuras que tienes injerencias en la zona.

Por otro lado, entre los capturados se encuentra alias “Cristica”, quien aparecía en el cartel de los más buscados en Santa Marta en 2024. Este sujeto al parecer sería uno de los encargados de la materialización de homicidios selectivos en la región y presentaba una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir.