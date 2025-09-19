Murió Yaco Monti, ícono de la música romántica argentina

Yaco Monti nació en Villa Mercedes, San Luis, murió tras batallar con una dura enfermedad en Buenos Aires.

El artista alcanzó la fama en la década de los 60 con temas como “Siempre te recordaré”, “Volveré a San Luis” y “Un dolor de adiós”. Su éxito se consolidó con interpretaciones emblemáticas como “vanidad “y “la nave del olvido”, que lo llevaron a ser uno de los grandes referentes del género romántico.

Además de su carrera como intérprete, sus composiciones fueron interpretadas por figuras como Leonardo Favio, Los Pulpos y la mexicana Imelda Miller, lo que amplió su influencia en la historia musical latinoamericana.

Monti fue padre de tres hijos, dos de los cuales siguieron su legado artístico: Facundo, cantante y compositor de “Cuando tú me quieras”, y Jonathan, cantante y bajista del Bahiano.

La noticia de su muerte se conoció a través de las redes sociales de su familia, con un mensaje conmovedor acompañado de una foto en blanco y negro: “Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”.

