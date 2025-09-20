Armada Nacional halló a pescadores efectuando pesca de caracol pala en San Andrés

La Armada de Colombia, a través de unidades del Comando Específico de San Andrés y Providencia, detectó una embarcación que se encontraba realizando pesca de caracol pala, especie en temporada de veda, al sur de la Isla de San Andrés.

Una vez detectada por tripulantes de la Estación de Guardacostas de San Andrés Islas, la motonave fue conducida a muelle seguro, con el fin de realizar una inspección detallada y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, relacionada con el desarrollo de actividades marítimas.

Durante el procedimiento, se hallaron en el interior de la embarcación especímenes de caracol pala, especie que actualmente se encuentra restringida de pesca, según las disposiciones ambientales vigentes en el departamento.

De inmediato, se avisó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago -CORALINA- y a la Secretaría de Agricultura y Pesca, entidades que llevaron a cabo el pesaje del producto incautado, determinando que se trataba de 42 kilogramos de caracol pala y 30 kilogramos de pescado negro.

El personal, los ejemplares y las artes de pesca encontradas a bordo de la embarcación, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.