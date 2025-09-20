El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo está la seguridad en Nariño y Meta? Hablaron gobernadores

En medio del Festival de las Ideas que se realizó en Villa de Leyva, los gobernadores Luis Alfonso Escobar, de Nariño, y Rafaela Cortés, del Meta, hicieron una ‘radiografía’ de cómo está la seguridad en sus departamentos, siendo uno de los temas que más aqueja a las regiones.

Para el Meta, según lo expresó Cortés, la prioridad es la seguridad tanto de la población como de los inversionistas y las empresas.

“Cuando la gente llega a invertir, hay que darles condiciones. Si le va bien al empresariado, permite cerrar brechas”, expresó.

Además, mencionó que el Meta aún es un departamento en crecimiento y proyección.

¿Cómo va Nariño en materia de seguridad con las negociaciones de paz?

El gobernador Escobar aseguró que los dos procesos de paz, con Comuneros del Sur y con la Coordinadora Nacional han permitido que la región avance en materia de seguridad, pues ha permitido el desescalaimiento del conflicto armado.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de que vuelva la erradicación forzada de cultivos ilícitos a Nariño.

“Creo que la erradicación forzosa y la fumigación han sido un error. Hay que avanzar en la sustitución de las economías ilegales y la incorporación de inversión envías, escuelas, universidades”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa con los gobernadores aquí: