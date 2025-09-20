Distrito y ADE llegan a acuerdo: devolverán dinero a docentes que participaron en movilizaciones

Bogotá

Tras varios días de manifestaciones en Bogotá, la Secretaría de Educación y Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación llegaron a acuerdos sobre las diferencias que existen y que dieron origen a la asamblea permanente de la organización sindical.

“Se determinó que se realizará la devolución de los dineros descontados a los docentes por su participación en las movilizaciones de marzo, abril, junio y julio”, informó la Secretaría sobre el acuerdo.

También, “se repondrá el tiempo escolar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por las actividades pedagógicas no desarrolladas en el marco de estas movilizaciones”.

“Con este acuerdo, la Secretaría de Educación del Distrito y la ADE ratifican su compromiso con la educación pública, poniendo en el centro a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, reconociendo su derecho a la educación, así como el derecho a la movilización del magisterio por sus derechos laborales y la educación pública estatal”, aseguró Isabel Segovia, secretaria de Educación de Bogotá.