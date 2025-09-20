En el norte del Cauca fue asesinado un patrullero de la Policía

En un ataque armado fue asesinado un patrullero de la Policía Nacional cuando se encontraba realizando actividades de seguridad en el norte del Cauca.

Los hechos se registraron en el barrio Betania en jurisdicción del municipio de Puerto Tejada, donde el patrullero Jasmir Gustavo Ortiz de 24 años fue atacado con arma de fuego, al parecer, por integrantes de una pandilla.

El secretario de gobierno de la localidad, Juan Jiménez, afirmó que, “rechazamos el hecho, que enluta al todo nuestro municipio”.

La Policía Nacional calificó el suceso cómo un acto demencial condenable y envió un mensaje de solidaridad a la familia del uniformado.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, explicó que “reforzamos la acción conjunta con la Fuerza Pública y la comunidad, para que la delincuencia no cobre más vidas”.

En Puerto Tejada hay fuerte fenómeno de pandillas desde hace más de 40 años.

En esta misma localidad a inicios del mes de septiembre una joven patrullera de la institución policial resultó gravemente herida por el accionar de las pandillas.