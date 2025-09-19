Un líder campesino fue secuestrado por más de tres horas en el Cauca
Los delincuentes después de hurtar el vehículo de protección colectiva y las armas de dotación de los escoltas, dejaron en libertad a la víctima.
La Federación de Usuarios Campesinos del Cauca, Anuc - Fedeanuc denunció que hombres armados interceptaron y secuestraron por más de tres horas al presidente de la Anuc del municipio de El Tambo, Nilson Liz Camilo y al esquema de seguridad.
El presidente de Fedeanuc Cauca, Gilberto Marín informó que la vereda El Charco, en la vía entre El Tambo y Popayán, cerca de 8 hombres armados con fusiles, portando camuflados los interceptaron y se los llevaron a zona montañosa.
“Los amenazaron, golpearon y despojaron de sus pertenencias incluidos celulares, computadores, armas de dotación de los escoltas y se llevaron la camioneta del plan de protección colectiva de la UNP”, dijo.
De igual manera, explicó que luego los dejaron abandonados y por sus propios medios llegaron hasta la ciudad de Popayán para reportar la situación a las autoridades.
La organización campesina rechazó los hechos y exigió respeto por quienes defienden los derechos de los campesinos en el Cauca y exigió al Gobierno nacional y departamental acciones para garantizar la vida e integridad de los líderes sociales.