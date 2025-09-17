Tras seis días de búsqueda, los seis mineros atrapados en una mina del Cauca no han sido recuperados

Las actividades continúan en la zona de la emergencia. Crédito: Defensa Civil.

Tras seis días de ocurrido un derrumbe en una mina no formal de oro del norte del Cauca, aún no han sido recuperados los seis mineros que quedaron atrapados.

En la vereda Brasilia, corregimiento de San Antonio del municipio de Santander de Quilichao, la Defensa Civil y otros organismos de socorro continúan con las labores para encontrar a Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez y Carlos José Piña que quedaron atrapados en el socavón.

El director de la Defensa Civil del Cauca, mayor Juan Carlos Sandoval manifestó que la profundidad de la mina ha complicado los trabajos de rescate, a pesar de que cuatro máquinas se encuentran en labores.

Según el director, la información entregada por comunidades y mineros de la zona permite establecer que la mina tiene una excavación de 27 metros en vertical y posteriormente una excavación en horizontal de 150 metros, que es donde se cree podrían estar los trabajadores.

“Entonces acatando la recomendación de la Agencia Minera hay que remover primero toda esa tierra”, dijo.

Laura Achinte, técnico de servicios de la Defensa Civil del Cauca resaltó que la maquinaria se encuentra a por los menos 7 metro cúbicos de distancia des donde se cree se podrían encontrar los cuerpos de los mineros atrapados.

La comunidad y familiares de los trabajadores desde el primer día se encuentran a la expectativa de que los mineros puedan ser recuperados.

La Agencia Nacional Minera afirmó que, “el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM en Jamundí atiende la emergencia en el municipio de Santander de Quilichao”.

El alcalde municipal, Luis Eduardo Grijalba, explicó que se realizaron gestiones para que las máquinas utilizadas en la operación continúen en el territorio.

Información preliminar señala que en las próximas horas las labores de búsqueda realizarían avances significativos para encontrar a las víctimas de la emergencia.