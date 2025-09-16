Nuevas medidas en el Cauca para enfrentar la amenaza terrorista de las disidencias

El ministro de Defensa Pedro Sánchez tras un consejo de seguridad en Popayán por la escalada violenta de las disidencias de las Farc, anunció nuevas medidas para el Cauca y así, hacerle frente a los grupos delincuenciales generadores de violencia.

A este territorio llegarán en los próximos días 100 uniformados de la Policía adicionales que se ubicarán en puntos estratégicos para aumentar la seguridad.

El ministro afirmó que, “adquiriremos capacidades de drones y antidrones que están en contratación, ya tenemos varias instaladas para fortalecer y proteger a todos los colombianos en esta hermosa región”.

Sumado a esto, antes de finalizar el año en el Cauca habrá una cobertura total de aeronaves no tripuladas y capacidades especializadas para la erradicación de cultivos ilícitos.

Sánchez destacó que a través de una burbuja interinstitucional que incluye unidades especializadas de las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía, sumado al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia se pretende evitar acciones terroristas y acelerar la captura de los principales cabecillas de las disidencias.

Y para multiplicar la ofensiva contra el narcotráfico, el ministro de Defensa explicó que toda la Fuerza Pública se va a unir en torno a ese propósito que se complementará con cuatro botes de aguas poco profundas y tripulación para impedir el transporte de droga hacía el Pacífico.

El alto funcionario invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa incluyendo las acciones de quienes haciéndose pasar por líderes de la comunidad perpetran asonadas, secuestro y extorsión.