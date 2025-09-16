Un funcionario de la Defensoría del Pueblo fue secuestrado en el norte del Cauca

En el norte del Cauca fue secuestrado Óscar Eduardo Jordan Camacho, defensor público del programa de víctimas del circuito de Santander de Quilichao adscrito la Defensoría del Pueblo.

Los hechos se registraron, según información preliminar, el municipio de Caloto cuando hombres armados interceptaron a la víctima en la entrada de su casa y se lo llevaron con rumbo desconocido.

La Defensoría del Pueblo calificó el hecho como, “una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario; un atentado contra la vida, la libertad y la integridad personal de un funcionario público cuya labor es garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas del norte del Cauca, una de las regiones más golpeadas por el conflicto.

El secretario de gobierno de Caloto, Cristián Camilo Cuenca, rechazó los hechos e hizo un llamado a los captores para que respetar la vida del funcionario y que a través de gestos humanitarios sea regresado al seno de su familia.

“Hemos orientado a sus allegados en la ruta que se debe seguir en este hecho victimizante que tiene consternados a los habitantes del municipio de Caloto”, dijo.

Entretanto la Defensoría del Pueblo exigió a los responsables del suceso delictivo la liberación inmediata de Oscar Eduardo sin condiciones, así como el respeto por su vida e integridad personal.

En esta zona del norte del Cauca hay amplia presencia delictiva de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.