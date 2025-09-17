Frustran un retén ilegal que pretendían instalar las disidencias en la vía Panamericana del Cauca

En la vía Panamericana del Cauca entre Popayán y Cali tropas del Ejército Nacional evitaron la instalación de un retén ilegal por parte de las disidencias de las Farc. Tras intensos combates, un presunto subversivo fue capturado.

La Tercera División del Ejército Nacional manifestó que los hechos se registraron en el sector de El Cairo jurisdicción del municipio de Cajibío.

“Las tropas sostuvieron combate de encuentro contra presuntos integrantes del grupo Jaime Martínez”, explicó el Ejército.

Asimismo, resaltó que, “en la reacción se logró la incautación de un arma corta y el vehículo en el que se transportaba el sujeto que pretendía efectuar acciones ilegales en el eje vial”.

También que un vehículo, objeto de retención fue recuperado y se salvaguardó la integridad de sus ocupantes.

El capturado y el material incautado quedó a disposición de la autoridad competente; entretanto las ofensivas contra los grupos armados al margen de la ley continúan para evitar afectaciones en las principales vías del suroccidente del país.