Alcaldesa de Cajibío Cauca fue capturada y enviada a la cárcel

La alcaldesa de del municipio de Cajibío Cauca, Diana Carolina Cabanillas Valencia fue enviada a prisión acusada de presuntas irregularidades en materia de contratación de la operación logística para la realización de eventos.

La mandataria fue capturada por funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Policía nacional en el municipio de Piendamó.

Tras la acusación y el material probatorio un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En las audiencias concentradas se conoció que, “entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024, la mandataria suscribió con un mismo oferente cuatro contratos de mínima cuantía y uno de menor cuantía, que ascendieron en valor a 280 millones de pesos. Con esta actuación habría desconocido la obligación de abrir un proceso de selección abreviada y vulnerado los principios de planeación, transparencia y selección objetiva”.

La fiscal del caso refirió que Cabanillas Valencia con estas conductas lesionó el bien jurídico y tutelado de la administración pública sin justa causa. “Tramitó, celebró y liquidó un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y en su calidad de servidora pública y ordenadora del gasto permitió que se apropiaran de recursos del municipio que le fueron confiados en razón de sus funciones”.

De igual manera resaltó la fiscal que la alcaldesa era consciente de que se estaba permitiendo que se apropiaran de recursos del municipio, realizando y tramitando un contrato sin el cumplimiento de requisitos, siendo un actuar prohibido.

A la funcionaria se le imputaron los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.

La alcaldesa del municipio de Cajibío no aceptó los cargos.