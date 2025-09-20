La colombiana Nidia Góngora brilló en Rusia

La cantante del Pacífico colombiano Nidia Góngora obtuvo el cuarto lugar en la gran final del Concurso Internacional de Música Intervisión 2025 celebrado en la capital rusa.

Con la canción ‘En los manglares’, la artista colombiana deslumbró a miles espectadores de la sala de conciertos Arena Live y millones conectados en directo.

La artista colombiana alcanzó una puntuación de 347 puntos.

Según la tabla de resultados de la votación, el vietnamita Duc Phuc terminó en el primer lugar con 422 puntos, trío Nomad de Kirguistán (2do. Lugar 373 puntos), y Dana Al-Mir de Qatar (3.er Lugar 369 puntos). La votación trascurrió de forma transparente y profesional con un jurado integrado por representantes de 23 de los países representados en el certamen.

Artistas de 23 países estaban programados para participar en el concurso, pero el representante estadounidense, Vassy, ​​no pudo presentarse debido a presiones del Gobierno australiano. Sin embargo, Estados Unidos se mantuvo como participante de pleno derecho y estuvo representado en el jurado por Joe Lynn Turner.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, envió un mensaje especial por video a los invitados y participantes. Les deseó éxito y el apoyo del público, calificando la final de Intervisión como uno de los eventos culturales más esperados del año. El presidente expresó su confianza en que se convertirá en una de las competiciones más reconocidas y queridas a nivel mundial. La próxima competición tendrá sede en Arabia Saudita.

Le puede interesar: Nidia Góngora, la artista que expone al ritmo de la marimba la riqueza cultural de Colombia

Nidia Góngora es una reconocida cantante y compositora colombiana de la Costa Pacífica, fundadora y vocalista del grupo Canalón de Timbiquí. Ha ganado seis veces el Festival Petronio Álvarez, ha recibido el Premio Shock y está nominada al Grammy Latino. Góngora es conocida por preservar y promover el patrimonio musical afrocolombiano, transformándolo en arte contemporáneo accesible al público mundial.

Vea la participación de Nidia Góngora:



