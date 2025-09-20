La plastilina me permite transferir las texturas: Harold Rubio, artista plástico colombiano

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Harold Rubio, artista plástico colombiano, inaugurará su exposición ‘El paraíso está en otra parte’ el 25 de septiembre, en la cual plasmó gran parte de su biografía, pero también emociones y tendencias que marcaron su vida.

Según relató, sus obras pueden tener más de 3.000 colores cada una, lo que las hace fascinantes para los observadores y amantes del arte.

¿Por qué trabajar con plastilina?

“Me permite transferir lo que es la textura, obliga a ir a ver la obra. Tienes que verla de cerca, de lejos”, comentó.

Y es que algunas de sus obras las han adquirido personalidades como Marc Antony, Juanes, Carlos Vives, entre otros. Además, mencionó que poder transmitir la esencia de Colombia a través de su arte es “espectacular”.

¿Qué tipo de plastilina usa para sus obras?

“Uso la plastilina que se endurece, dura mucho tiempo. No es la plastilina que usan los niños y permite que los colores perduren muchos años, es como un lienzo”, sostuvo.

