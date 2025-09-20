Lista de universidades que tienen convenio con ‘Jóvenes a la E’: Hay convocatoria abierta
Este programa promueve el acceso y la permanencia en la educación superior de los bachilleres de Bogotá y los municipios aledaños.
La Agencia Distrital para la Educación (Atenea) anunció que a partir del 12 de septiembre y hasta el 21 del mismo mes estará abierta la convocatoria del programa Jóvenes a la E.
Requisitos para postularse
- Tener entre 14 y 28 años.
- Estar interesado en cursar un programa técnico, tecnológico o profesional.
- Ser bachiller de un colegio de Bogotá o Soacha.
- Haber presentado las pruebas Saber 11.
- No haber recibido beneficios del Distrito, de la Alcaldía de Soacha ni de la Gobernación de Cundinamarca.
Universidades que tienen convenio con Jóvenes a la E
De acuerdo con la Agencia Distrital para la Educación, este programa busca incentivar la educación superior, puesto que si la postulación fue aprobada, Atenea transferirá directamente a la Institución de Educación Superior el valor de la matrícula semestral de la carrera en el que quede seleccionado el beneficiario y que haya formalizado su beneficio.
Por otra parte, las y los beneficiarios “recibirán un apoyo económico durante cada uno de los períodos de formación que promueva la permanencia en los estudios. Esta remuneración equivale a un salario mínimo legal vigente (SMLV) o según el monto indicado en los parámetros de la convocatoria y su entrega será por una vez en el período de formación”, anunció Atenea.
Recuerde que la financiación no lleva a ningún tipo de endeudamiento, puesto que el programa no opera bajo esquemas crediticios, sin embargo, sí requiere de la ejecución de una pasantía social por parte de los estudiantes beneficiarios.
Centro de Educación para el Trabajo - Cafam
- Técnico laboral por competencias en auxiliar de mercadeo y ventas
- Técnico laboral por competencias en soporte de equipos de cómputo y redes
- Técnico laboral en auxiliar en electrónica
CESDE Bogotá - COMFAMA
- Técnico laboral como asesor comercial y de servicios
- Técnico laboral como auxiliar administrativo
- Técnico laboral como auxiliar en sistemas
FEE Estudio Empresarial
- Técnico laboral en auxiliar administrativo en salud
FEE Estudio Empresarial Teusaquillo
- Técnico laboral en auxiliar en clínica veterinaria
- Técnico laboral en auxiliar en servicios farmacéuticos
Instituto Tecnisistemas
- Técnico laboral auxiliar administrativo
- Técnico laboral auxiliar contable
- Técnico laboral en auxiliar de enfermería
- Técnico laboral por competencias en cocina
Kuepa IETDH
- Técnico laboral en auxiliar administrativo
- Técnico laboral en auxiliar en mercadeo y ventas
- Técnico laboral en procesamiento y digitación de datos
- Técnico laboral en servicios turísticos y hoteleros
Politécnico Internacional Institución de Educación Superior
- Técnico laboral en atención integral a la primera infancia
- Técnico laboral en auxiliar en enfermería
- Técnico laboral en mecánica dental
Universidad de La Sabana
- Técnico laboral en asistencia y soporte de tecnologías de la información
- Técnico laboral en auxiliar en ventas
- Técnico laboral en cuidado integral de la primera infancia
- Técnico laboral en manejo de herramientas para codificación de software
Universidad de La Salle
- Técnico laboral auxiliar en automatización e instrumentación industrial
- Técnico laboral auxiliar agente de ventas y publicidad
- Técnico laboral auxiliar en recreación y deporte
- Técnico laboral en auxiliar de sistemas informáticos