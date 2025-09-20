Lista de universidades que tienen convenio con ‘Jóvenes a la E’: Hay convocatoria abierta

La Agencia Distrital para la Educación (Atenea) anunció que a partir del 12 de septiembre y hasta el 21 del mismo mes estará abierta la convocatoria del programa Jóvenes a la E.

Este programa promueve el acceso y la permanencia en la educación superior de los bachilleres de Bogotá y los municipios aledaños.

Requisitos para postularse

Tener entre 14 y 28 años.

Estar interesado en cursar un programa técnico, tecnológico o profesional.

Ser bachiller de un colegio de Bogotá o Soacha.

de un colegio de Bogotá o Soacha. Haber presentado las pruebas Saber 11 .

No haber recibido beneficios del Distrito, de la Alcaldía de Soacha ni de la Gobernación de Cundinamarca.

Universidades que tienen convenio con Jóvenes a la E

De acuerdo con la Agencia Distrital para la Educación, este programa busca incentivar la educación superior, puesto que si la postulación fue aprobada, Atenea transferirá directamente a la Institución de Educación Superior el valor de la matrícula semestral de la carrera en el que quede seleccionado el beneficiario y que haya formalizado su beneficio.

Por otra parte, las y los beneficiarios “recibirán un apoyo económico durante cada uno de los períodos de formación que promueva la permanencia en los estudios. Esta remuneración equivale a un salario mínimo legal vigente (SMLV) o según el monto indicado en los parámetros de la convocatoria y su entrega será por una vez en el período de formación”, anunció Atenea.

Recuerde que la financiación no lleva a ningún tipo de endeudamiento, puesto que el programa no opera bajo esquemas crediticios, sin embargo, sí requiere de la ejecución de una pasantía social por parte de los estudiantes beneficiarios.

Centro de Educación para el Trabajo - Cafam

Técnico laboral por competencias en auxiliar de mercadeo y ventas

Técnico laboral por competencias en soporte de equipos de cómputo y redes

Técnico laboral en auxiliar en electrónica

CESDE Bogotá - COMFAMA

Técnico laboral como asesor comercial y de servicios

Técnico laboral como auxiliar administrativo

Técnico laboral como auxiliar en sistemas

FEE Estudio Empresarial

Técnico laboral en auxiliar administrativo en salud

FEE Estudio Empresarial Teusaquillo

Técnico laboral en auxiliar en clínica veterinaria

Técnico laboral en auxiliar en servicios farmacéuticos

Instituto Tecnisistemas

Técnico laboral auxiliar administrativo

Técnico laboral auxiliar contable

Técnico laboral en auxiliar de enfermería

Técnico laboral por competencias en cocina

Técnico laboral auxiliar contable

Técnico laboral en auxiliar de enfermería

Kuepa IETDH

Técnico laboral en auxiliar administrativo

Técnico laboral en auxiliar en mercadeo y ventas

Técnico laboral en procesamiento y digitación de datos

Técnico laboral en servicios turísticos y hoteleros

Politécnico Internacional Institución de Educación Superior

Técnico laboral en atención integral a la primera infancia

Técnico laboral en auxiliar en enfermería

Técnico laboral en mecánica dental

Universidad de La Sabana

Técnico laboral en asistencia y soporte de tecnologías de la información

Técnico laboral en auxiliar en ventas

Técnico laboral en cuidado integral de la primera infancia

Técnico laboral en manejo de herramientas para codificación de software

Universidad de La Salle