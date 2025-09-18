Universidad Distrital abrió inscripciones para el 2026: paso a paso para ingresar

El año escolar está a punto de finalizar y muchos estudiantes ya están en la toma de decisiones acerca de que rumbo tomar en la educación superior y en su vida profesional.

Si usted está en grado undécimo, o de plano solo quiere postularse para acceder a una de las tantas opciones que ofrece esta universidad, siga estas instrucciones:

Pagar la inscripción

Lo primero es ir a la página de la universidad y preregistarse, para esto le pedirán sus datos personales y un correo electrónico activo, al cual le enviarán una contraseña para poder ingresar con su documento de identidad y posteriormente generar un recibo de pago para la inscripción.

Para generar el recibo, debe de escoger su tipo de inscripción, estas son Primer semestre, reingreso, transferencia interna, transferencia externa y profesionalización de tecnólogos.

Una vez generado el recibo puede pagarlo mediante PSE o en sucursales del Banco de Occidente con el recibo impreso en láser y no se debe hacer en corresponsales bancarios. El costo de la inscripción es de 142,400$.

Inscribirse a su carrera

Una vez hecho el pago de la inscripción debe esperar 12 horas para que se vea reflejado en la página, tras ello, vuelva a ingresar al mismo link con su documento y contraseña, ya podrá acceder a la inscripción, escoger su carrera o plan pensado e ingresar los datos.

Estos datos son personales. Su ICFES, su número de registro, el colegio en el que se graduó/se va a graduar, su documento de identidad, fecha de expedición, grupo de sangre, si validó el bachillerato, su dirección, país de nacimiento y demás datos de importancia para la universidad.

Admisiones y documentos

Una vez generada su inscripción, tenga en cuenta el número de credencial que estará en el archivo, pues el día 25 de noviembre de 2025, lo necesitará para poder revisar si usted fue admitido para su carrera.

Si fue admitido, debe presentar los siguientes documentos con plazo límite del 4 de diciembre de 2025:

Fotocopia de su diploma o acta de grado

Certificado expedido por el colegio donde terminó o está cursando estudios de bachillerato, en el cual se indique el valor mensual de la pensión que llegó a pagar.

Certificado de estrato socioeconómico de residencia de quien le pagará los estudios, expedido por Planeación Distrital (SuperCADE) para residentes en Bogotá, si es de afuera de Bogotá, el certificado se lo puede dar la Alcaldía Municipal.

Declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones de quien le pagará los estudios. Este certificado debe ser expedido en el formato de la DIAN.

Fotocopia de su documento de identidad.

Una copia de los resultados de su Prueba Saber 11°

Una copia de su Registro Civil de Nacimiento

Certificado médico original, en que conste que no padece alguna enfermedad que le impida vivir en comunidad, lo puede expedir su EPS o un médico particular.

Si fue admitido en Ingeniería Catastral y Geodesia, debe adjuntar el certificado del exámen estereoscopica.

Una vez entregados los documentos, debe hacer el pago de su semestre, con plazo hasta el 15 de diciembre, mediante PSE o en sucursales del Banco de Occidente.

Tras pagar su semestre, debe enviar al correo electrónico de cada proyecto curricular la copia del recibo de pago para recibir posteriormente los horarios y las indicaciones, la fecha límite para envíar el recibo ya pagado es el 15 de diciembre.

El inicio de clases se dará el día 30 de enero de 2026, que será la bienvenida general.

Escuche W Radio en vivo aquí: