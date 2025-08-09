Ministerio de Educación exige a la Fiduprevisora soluciones frente a la salud de los maestros

En una sesión del Consejo Directivo del FOMAG, el ministro de Educación, Daniel Rojas, advirtió que rechazará nuevas adiciones presupuestales que mantengan el modelo de salud anterior, sin evidenciar avances hacia el esquema acordado con los maestros. Rojas enfatizó que no aprobará más traslados presupuéstales, insistiendo en que la fiducia debe reflejar el nuevo modelo.

Solicitó además que el vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, brinde explicaciones públicas claras al país. Esta petición surge en el contexto de la implementación del nuevo sistema, que busca eliminar intermediarios, garantizar libre escogencia y asegurar pagos directos a prestadores desde mayo de 2024.

Adicionalmente, más de 2.100 reclamaciones por fallas en el acceso a servicios de salud han sido objeto de una medida cautelar por parte de la Supersalud.