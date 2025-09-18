“Los maestros no somos ningunos vándalos”: presidenta de la ADE, Aura Nelly Daza

En diálogo con W Radio, la presidenta de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Bogotá, Aura Nelly Daza, salió en defensa de las manifestaciones que varios maestros del sindicato han protagonizado en Bogotá a la altura de la Secretaría de Educación, y que afectaron a varios usuarios de TransMilenio y donde resultó vandalizado un bus de del sistema.

“Los maestros y maestras no somos ningunos vándalos. Nosotros cuidamos lo público, cuidamos TransMilenio y cuidamos los colegios que también son del Estado y son producto de los impuestos que nosotros pagamos. Por lo tanto, nosotros no destruimos nada público. Personas ajenas a la organización fueron los que hicieron algunos grafitis, pero no fuimos los maestros. Siempre hacemos protestas pacíficas y si estábamos en la calle era porque estábamos entregando algunos documentos, algunas chapolas, algunos comunicados a las personas que iban pasando”, dijo Daza.

En ese mismo sentido, la presidenta aseguró que rechazan las declaraciones de la Secretaría de Educación, Isabel Segovia sobre las manifestaciones de los maestros.

“Nosotros no compartimos el comunicado enviado por Isabel Segovia, secretaria de Educación, a quien solamente la conocemos personalmente una vez porque ella no atiende los sindicatos ella desprecia las organizaciones sindicales, desprecia las comunidades educativas”, agregó.

Por ahora, las manifestaciones van a continuar, ya que los maestros aseguran que rechazan el descuento de cuatro días de salario por haber estado en algunas manifestaciones. Así mismo, aseguran que hay inseguridad y violencia en las instituciones educativas que los afectan.