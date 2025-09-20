Masacre en Ginebra, Valle: tres personas fueron asesinadas

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Una masacre conmocionó al municipio de Ginebra la noche del viernes 19 de septiembre, cuando hombres armados irrumpieron en una vivienda en el corregimiento Los Cocuyos y sacaron a cuatro personas del lugar.

De acuerdo con información revelada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz (Indepaz), las víctimas fueron llevadas hasta una vía cerrada, donde los atacantes les dispararon.

Tres personas murieron, entre ellas un menor de 16 años, mientras que su hermano gemelo resultó herido.

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

En la zona hacen presencia el Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, Bloque Central Isaías Pardo, a través del Frente Adán Izquierdo, además de bandas de carácter local.

De acuerdo con Indepaz, este hecho corresponde a la masacre número 60 en lo que va del año en el país.