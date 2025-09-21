Encontraron sin vida a los mineros que hace nueve días quedaron sepultados en una mina en Cauca

Labores para hallar cuerpos de mineros en Cauca. Foto: Suministrada

Tras intensas labores de búsqueda fueron encontrados sin vida los siete mineros que quedaron sepultados en una mina de oro en la vereda Brasilia de Santander de Quilichao, Cauca, después de un derrumbe hace nueve días.

Personal de la Agencia Nacional Minera, acatando las medidas de seguridad, ingresaron a los socavones donde encontraron los cuerpos.

Los organismos de socorro implementaron los protocolos correspondientes para recuperar los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas como Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, Orlando Martínez y Carlos José Piña, entre ellos colombianos y venezolanos.

El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, resaltó el arduo trabajo de nueve días con maquinaria pesada y el acompañamiento de los cuerpos de socorro y la Agencia Nacional de minería.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para los actos urgentes y posteriormente ser entregados a sus familias.